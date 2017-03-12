Lafta kaldı: Hollanda’ya ekonomik yaptırım yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanların referandum mitingine izin vermediği için ilişkilerin gerildiği Hollanda’ya ekonomik bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’nın Rotterdam kentine referandum mitingine izin çıkmaması, Hollanda ile Türkiye arasında krize neden oldu.

Karşılıklı sert açıklamalar sürerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda’ya herhangi bir ekonomik yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Denizli’de gazetecilere konuşan Zeybekci, ekonomik yaptırıma dair soruya şu cevabı verdi: “Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Yani atılan adımı demokratik olarak veyahut da atılan adımı insani olarak, dış ilişkiler ve diplomatik olarak kabul etmek mümkün değil. Ama birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek.”

İki ülke ilişkilerinin bozulmasının ardından sevinenleri ‘eli kanlı vampir’ olarak tanımlayan bakan, kolay olanın bir anda her şeyi yerle bir etmek olduğunu vurguladı.

Hollanda ile referandum gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuş, ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermemişti.

Çavuşoğlu, dün sabah da Rotterdam’a gideceğini yinelemiş, ülkeye iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.

Kaya, bu sabah uçakla İstanbul’a gelmişti.