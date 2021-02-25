Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişiyi vurup iki köpeğini alıp kaçtılar

ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişiyi vuran kişiler ünlü şarkıcının iki köpeğini alıp kaçtı.

Fotoğraf: New York Post

ABD basınındaki haberlere göre ünlü şarkıcının köpeklerini gezdiren Ryan Fischer’a, dün akşam, Los Angeles kentinde dört kez ateş edildi. Kurşunlar göğsüne isabet etti.

Reklam

Lady Gaga’nın ‘Koji’, ‘Miss Asia’ ve ‘Gustavo’ adlı üç köpeğini gezdirdiği sırada saldırıya uğrayan Fischer hastaneye kaldırıldı; durumu ağır.

Saldırı sırasında Koji ve Gustavo adlı köpekleri alan saldırganlar Miss Asia’yı alamadan kaçtı. Miss Asia, Lady Gaga’nın koruması tarafından polisten teslim alındı (üstte).

Polis, Fischer’a saldıran kişilerin köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilip bilmediklerinin henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Fischer’ın üzerinden bir şey çalınıp çalınmadığı ise açıklanmadı. Açıklamada, “Fransız bulldog türüne talep yüksek” dendi.

Reklam

Şüphelilerin beyaz bir araçla kaçtıkları ve arandıkları belirtildi.

SON HABERLER

Doğu Türkistan: Batı konuşuyor, Türkiye susuyor

Filistin’den Kaşmir’e ve Arakan’a Müslüman dünyanın liderliğine oynayan bir iktidar nasıl oluyor da Çin’in Uygurlara karşı izlediği kültürel soykırım politikalarına ve kitlesel insan hakları ihlallerine karşı bu kadar sessiz ve etkisiz bir politika izliyor?