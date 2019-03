Lady Gaga barda sahneye çıktı, Sinatra şarkıları söyledi

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, Hollywood’daki bir barda hayranlarıyla buluştu. 32 yaşındaki şarkıcı, sevilen şarkılarının yanısıra iki de Sinatra şarkısı seslendirdi.

Fotoğraf: Instagram

Daily Mail’deki habere göre etten kıyafetle, rahibe kılığında ve tekerlekli iskemleyle sahneye çıkmak gibi hafızalara kazanan sahne performanslarıyla dikkat çeken Lady Gaga, Sinatra’nın ‘Cheek to Cheek’ ve ‘Fly Me To The Moon’ şarkılarını seslendirdi.

Caz söylemeyi çok sevdiğini vurgulayan Lady Gaga, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Saçını topuz yapan ve deri, vücudunu saran bir kıyafet giyen ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti.

Lady Gaga, 2014 yılında ABD’li şarkıcı Tony Bennett’la düet yapmış ve onunla da Cheek to Cheek’i seslendirmişti. Albüm ikilinin hayranlarından tam not almıştı.