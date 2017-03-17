Lacazette vurmasın! Beşiktaş’ın çeyrek finaldeki rakibi Lyon iç saha performansıyla dikkat çekiyor 

Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın bu turda eşleştiği Fransız ekibi Lyon, iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Ligde 50 puanla dördüncü sırada yer alan Lyon, yeni stadı Stade des Lumieres’te oynadığı son altı maçta 28 gol atarken, kalesinde yalnızca beş gol gördü.

Lacazette’e dikkat!

Fransız ekibinin kadrosunda bu sezon çıktığı 34 maçta 28 gol ve dört asistlik bir performans gösteren 25 yaşındaki forvet Alexandre Lacazette ile birlikte Manchester United’dan kiralanan Memphis Depay, Nicolas N-koulou ve Mathieu Valbuena gibi isimler öne çıkıyor.

Avrupa kupalarında daha önce Trabzonspor, Denizlispor ve Fenerbahçe ile eşleşen Lyon, 10 maçın beşini kazanmış, dördünü kaybetmiş, bir karşılaşma da berabere tamamlanmıştı.

5 – Lyon, Avrupa kupalarında Türk takımları ile karşılaştığı 10 maçın beşini kazandı (1B 4M). Yakın. — OptaCan (@OptaCan) 17 Mart 2017

Fransız takımlarıyla daha önce altı kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ise bu maçlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet almıştı.