La Scala, Suudilerin opera aşkını bitirdi: Para iade edilecek

Dünyanın en tanınmış operalarından biri olan İtalya’nın Milano kentindeki La Scala, Suudi Arabistan’la yaptığı 15 milyon avroluk (yaklaşık 93.15 milyon lira) ‘sponsorluk anlaşması’ndan tepkiler nedeniyle vazgeçti.

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Başkanı Giuseppe Sala, Suudi Arabistan kültür bakanına yönetim kurulu üyeliği karşılığında varılan beş yıllık anlaşmanın ilk taksidi olan 3 milyon avronun (18.63 milyon lira) iade edileceğini açıkladı.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden sonra insan hakkı ihlalleriyle bir kez daha gündeme gelen Suudi Arabistan’dan para alınması ortalığı karıştırmıştı. İnsan hakları savunucuları ve çok sayıda siyasetçi, Suudi Arabistan’ın yönetimde söz sahibi olmak için La Scala’ya ödeme yapmasının kabullenilemez olduğunu savunarak anlaşmayı yapan artistik direktörün istifasını istemişti.

Sala, bütçe açığını kapatmak için kaynak yaratma çalışmaları kapsamında anlaşmayı yapan artistik direktör Alexander Pereira’nın göreve devam edeceğini söyledi.