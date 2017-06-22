La Repubblica: Kılıçdaroğlu demir gibi, mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor

İtalyan La Repubblica gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü baş sayfasından “Kılıçdaroğlu demir gibi, mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor” sözleriyle anlattı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüş yedi günü geride bıraktı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın derlemesine göre, gazetenin Türkiye muhabiri Marco Ansaldo tarafından kaleme alınan “Türk Gandi’nin yürüyüşü Erdoğan’ı korkutuyor” başlıklı habere tam sayfa yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nın ‘sükuneti ve ılımlılığı’ nedeniyle Hindistan’ın bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandi’ye benzetildiğini yazan gazete şöyle devam etti: “Fakat Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda demir gibi. Yıllardır ana muhalefet partisinin liderliğini yapıyor, şimdiki mücadelesi de ülkeyi hayrete düşürüyor. Türkiye sanatta da politikada da hep çok yaratıcı olmuştur.”

“Dini temelli muhafazakar iktidar partisinin aşırı güçlenmesine ve ülkeyi parça parça yiyormuş gibi görünen bir hükümete karşı muhalefet lideri de yeni bir mücadele biçimi benimsedi” denilen haberde, yürüyüş ‘özgürlükçü’ olarak tanımlandı.

“Her politik görüşten insan büyülendi” sözleriyle anlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yakınlığıyla bilinen basın organlarının tepkisini çektiği ve ‘terörist’ suçlamalarının yapıldığının aktarıldığı haber şöyle sona erdi: “Bu sıcak günlerde yol boyunca binlerce kişi ‘Gandi’ye katılıyor, ona destek veriyor.”