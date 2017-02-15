‘La Liga’da evet ama bu tip maçlarda yetmiyor’: Önder Özen’e göre PSG ‘kusursuz’ maç hazırlığıyla Barça’yı ‘ezdi’ 

Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden Barcelona’nın Paris Saint Germain’e 4-0 mağlup olduğu son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Tivibu Spor yorumcusu Önder Özen, Paris ekibinin ‘kusursuz’ maç hazırlığıyla rakibini ‘ezdiğini’ savundu.

‘Barcelona defoları olan bir takım’

Barcelona gibi kendi trend oyununu yaratmış takımlarda maç hazırlığının defansif görevler ve duran top setleriyle sınırlı kaldığını belirten Özen, şunları söyledi: “Çok özel bir oyuncu varsa onunla ilgili durumların üzerinden geçerler. Ama Paris Saint Germain tipinde henüz kendi hakim oyununu yaratmamış, bunu devam ettirmemiş bir ekip Barcelona tipinde bir ekibe karşı oynuyorsa mutlaka çok ciddi bir maç hazırlığı gerekir. Kusursuz bir maç hazırlıkları olduğunu gördük. Bir kere Barcelona kusursuz bir takım değil. Defoları olan bir ekip. Özellikle defansif anlamada ve orta sahanın defansif tarafında zaaafları var.”

‘Üç oyuncuya konfor yaratmak yeterli olmuyor’

Katalan ekibini Camp Nou’da izleyen NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in ileri üçlüdeki Messi, Suarez ve Neymar’ı kast ederek, “Barcelona’da oynamak ne kadar güzel. Üçü defansif işlere hiç karışmıyorlar. Barcelona onlara bir konfor yaratıyor, rahat oynuyorlar” dediğini aktaran Özen, “La Liga’da evet ama bu tip uluslararası maçlarda O yedi oyuncunun bu üç oyuncuya konfor yaratması yeterli olmuyor artık” ifadelerini kullandı.