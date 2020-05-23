La Liga 8 Haziran haftasında geri dönüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Covid-19 salgınından durdurulan İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) kalan maçlara 8 Haziran haftasından itibaren başlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında La Liga 14 Mart’ta durdurulmuştu.

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AA’nın haberine göre, Sanchez açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “En zoru geride kaldı, tünelin ucunu görebiliyoruz. İspanya yapması gerekeni yaptı. Şimdi herkes için yeni ufuklar açılıyor. Günlük birçok rutin aktivitemizin yeniden başlama zamanı geldi. Futbolda da La Liga, 8 Haziran’dan itibaren geri dönecek.”

Maçlar seyircisiz oynanacak.