‘La La Land’ rüzgarı sürüyor: BAFTA’dan ‘en iyi film’ dahil beş ödül

Yedi Altın Küre ödülünün sahibi, 14 dalda da Oscar ödülüne aday ‘La La Land,’ İngiliz Akademisi Film Ödülleri’ne de damgasını vurdu. Film beş dalda ödül aldı.

Oscar’ın ‘provası’ olarak bilinen Golden Globe’dan (Altın Küre) yedi ödülle dönen ‘La La Land,’ Oscar’da da en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu da dahil olmak üzere 13 dalda 14 adaylığın sahibi.

‘La La Land’ en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzik ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazanırken, filmin yönetmeni Damien Chazelle, ödül konuşmasında mutluluğunu dile getirdi.

‘Bir araya gelmemiz çok özel’

En iyi erkek oyuncu ödülünü ‘Manchester by the Sea’ filmindeki performansıyla Casey Affleck alırken, film en iyi senaryo ödülünün de sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan ‘La La Land’in başrol oyuncusu Emma Stone, “Bölünmeye o kadar yol açan bir zamandayız ki, bir araya gelebiliyor olmamızın gerçekten çok özel olduğunu düşünüyorum” dedi.

Loach’tan hükümete eleştiri

‘I, Daniel Blake’ filmiyle en iyi İngiliz filmi ödülünü alan yönetmen Ken Loach ise konuşmasında Britanya hükümetini eleştirerek, “Filmim en korunmasız ve en yoksul insanların bu hükümetin utanç verici katı zulmüyle karşılaştıklarını gösteriyor” dedi.

BAFTA’da ödül kazanan diğer filmler ise şöyle:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Dev Patel — Lion

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis — Fences

En İyi Belgesel: 13th

En İyi Uyarlama Senaryo: Luke Davies — Lion

En İyi Animasyon Filmi: Kubo and the Two Strings

En İyi Yabancı Film: Son of Saul

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Fantastic Beasts and Where to Find Them

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Makyaj ve Saç: Florence Foster Jenkins

En İyi Kostüm Tasarımı: Jackie

En İyi Ses: Arrival