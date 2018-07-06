La Casa De Papel, üçüncü sezon için Nesrin Cavadzade ile görüşüyor

Netflix’in İspanyol dizisi ‘La Casa De Papel’in üçüncü sezonu için Türkiye’de yaşayan Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ile görüşülüyor.

Türkiyeli dizi severleri heyecanlandıran haber dün sosyal medyada epey konuşulmuş, Cavadzade’nin, dizide ‘İstanbul’ adlı karakteri canlandıracağı öne sürülmüştü.

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Oyuncunun menajeri Selin Kök, Cavadzade’nin dizide rol alacağı yönündeki iddiaya bir açıklamayla yanıt verdi.

Kök şöyle dedi: “Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım dört, beş dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor. Canlandıralacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı ‘El Desentierro’ adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli farktörlerden biri de bu olsa gerek…”