Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Yıldırım’ın böylesi bir tartışmadan zarar görmesi düşünülemez

AKP’deki tüm veriler İmamoğlu’nun önde olduğunu gösteriyor. Kaybetmesi zaten kesin olan Yıldırım’ın böylesi bir tartışmadan zarar görmesi düşünülemez. Tersine, kendisinden önde bir rakiple, ona meydan okuyarak tartışmak yararına bile olur.

İki adaya da aynı soruların sorulup aynı cevap sürelerinin verildiği bir tartışmada, taraflar bilinen görüşlerini tekrar eder ve mevcut kutuplaşma ortamında böylesi bir tartışmadan kimse zarar görmez. Taraftarları moralsiz gerideki adayın biraz yararına bile olabilir.

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Muhalif gazeteci tercihi hiç şaşırtıcı değil çünkü kendileri de biliyor ki yandaşların zerre itibarı ve inandırıcılığı yok.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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