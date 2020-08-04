L. Doğan Tılıç: Yarın seçim olsa, Erdoğan ve AKP istediğini alamayacak

İktidar her geçen gün kendi geleceğinin karardığını görüyor ama bu otomatik olarak muhalefet bayramına yol açmaz!

Ayasofya adımından beklenen elde edilemedi. Araştırmalar da gösterdi ki, cami yapıldı diye kimse oyunu değiştirmeyecek. İktidarın, İstanbul Sözleşmesi’ne dair milliyetçi-İslamcı dar bir çevreyi tutmaya dönük itirazları da kendi içinde tartışmalara yol açıyor. Bir zamanlar yüzde 60’ların üzerinde çıkan “Erdoğan’ı beğeniyorum/başarılı buluyorum” oranları şimdi yüzde 40’ın altında.

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Yarın bir referandum olsa, başkanlık sistemini reddedip parlamenter sistem diyenlerin kazanacağı kesin. Görünen o ki, yarın seçim olsa, Erdoğan ve AKP istediğini alamayacak.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı