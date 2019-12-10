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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: ‘Yarın iktidar değişse, kamu ihalelerinin altındaki imzaları nedeniyle ipi çekilecek o kadar çok insan var ki’

Geçenlerde bir bürokrat, AKP döneminde yapılan ihaleleri konuşulurken; “Ethem Sancak’ın tank-palet fabrikasını nasıl satın aldığına dair açıklamasından ne anladınız?” diye sordu.

Bir iki saniye bakışlarını üzerimizde gezdirdikten sonra; “Öyle basitçe yağcılık değil” dedi. “Mahkemeye konuşuyor. Yarın bir iktidar değişse, kamu ihalelerinin altındaki imzaları nedeniyle ipi çekilecek o kadar çok insan var ki. Kimileri kendince tedbir alıyor. Sancak da, tank-palet fabrikası dava konusu olsa, kayda geçirttiği yukarıdaki konuşmayı hatırlatıp, ben yapmadım, yaptırdılar” diyecek!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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