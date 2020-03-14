L. Doğan Tılıç: Virüs, olağan zamanlarda dert ettiğimiz şeyleri dert etmemeyi öğretecek

Böyle zamanların insana öğrettiği şeyler oluyor.

Olağan zamanlarda küçük sorunları ne kadar büyüttüğümüzü hatırlayın. Artık hiçbiri umurumuzda olmayacak.

Reklam

Gözümüzün asla göremeyeceği, hayal bile edemeyeceğimiz kadar küçük bir canlı, bir virüs, dünyanın neresinde olursak olalım her birimizin hayatını tehdit etmeye başlayınca, dert ettiğimiz çok şeyi dert etmemeyi de öğreneceğiz.

Olağan zamanlarda küçümseyip hiç dikkate almadığımız kimi edimlerimizin aslında ne kadar önemli olduğunu, hayat anlamına geldiğini de öğreneceğiz şimdi. Misal, el yıkamak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı