L. Doğan Tılıç: Virüs, ilk haliyle, ‘Kral çıplak’ dedi ve şimdi sanki ‘Hala anlamadınız mı’ diyor

Virüs, ilk haliyle, “Kral çıplak” dedi ve şimdi sanki “Hâlâ anlamadınız mı?” diyor.

Kapitalist dünyanın ve ‘özgürlük’ kavramıyla maskelenmiş bireyciliğin de lideri olan ABD’de, ilk başlarda mesajın anlaşıldığını düşündüren gelişmeler de vardı. O kadar vardı ki, kimi ABD gazetelerinde “Pandemide herkes sosyalist” diyen yarı ciddi analizler yer alıyordu.

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Virüsün mesajı net: Ya “ben” demekten vazgeçip ‘biz’ olacak ve küresel ısınmanın önüne geçen, tüketim çılgınlığını bırakıp herkes için üretip adil bölüşen kolektivist bir düzen kuracağız ya da belki insan türünün de kitlesel olarak biçildiği 6. Büyük Yok Oluşa tanıklık edeceğiz.

Tanıklık edebilirsek!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı