L. Doğan Tılıç: Umarım ‘yeni normal’ koşullarında normalleşmiş anormalleri de konuşabiliriz

Artık normalleşiyoruz ya, umarım ‘yeni normal‘ koşullarında normalleşmiş (!) anormalleri de konuşabiliriz!

O normalleşmiş ‘anormal’lerden biri günlerdir gözümün önünde: Karşı caddede kaldırım taşlarını döşeyen üç işçiden en genç olanı, kum-taş taşıyan amele, üniversite diplomalı bir ‘şehir plancısı’!

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CHP Milletvekili Özgür Karabat, son 10 yılda üniversiteli işsiz sayısının 2.5 katına çıktığını anımsatırken, salgın sonrası bu sayıda patlama olacağı uyarısında bulundu.

Bir üniversite hocası olarak, yürüyüş yaparken karşılaştığım ‘şehir plancısı’ amele öğrencime utanarak “kolay gelsin” diyorum! Onun koşulları çok daha ağır, ama o asla utanması gerekenlerden biri değil!

Haydi normalleşmeye!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı