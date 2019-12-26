L. Doğan Tılıç: Türkiye en iyi ihracat ürünü ordusu

Türk dış politikasının AKP iktidarında aldığı hal insanın aklına ister istemez AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında, Sabancı Üniversitesi’ndeki konuşmasında George Soros’un yaptığı o müthiş (!) saptamayı getiriyor: “Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle en iyi ihracat ürünü ordusudur.”

Şimdi, her biri kendi içinde de farklı grupları, kabile yapılarını barındıran üç ayrı bölgeden oluşan; paralı askerlerin cirit attığı ve arkasına farklı ülkeleri almış grupların çatışma alanına dönmüş olan Libya’nın; Kuzey Afrika’nın bütününü istikrarsızlaştıracak sonu görülemeyen bir uluslararası savaş alanına dönüşmesi işten bile değil.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı