Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Türkiye deneyiminden burada zamanın tersten aktığı sonucunu çıkarmış!

Geçen gün bir yabancı gazeteci arkadaşın söyledikleri kafama takıldı. Doğu’dan ve Batı’dan pek çok ülkeyi yakından tanıyan meslektaş, birkaç yıldır yaşadığı Türkiye deneyiminden burada zamanın tersten aktığı sonucunu çıkarmış!

“O ne demek?” diye sorduğumda şöyle açıkladı: “Başkanlık konusunu alalım. Önce fiilen başkanlık sistemine geçildi. Meclis’te tartışma, referanduma gidiş daha sonra. Zaman doğru aksaydı, önce referanduma gidilir sonra başkanlık sistemine geçilirdi.”

Bizim zamanı tersten akıttığımıza o kadar ikna olmuş ki, peş peşe bir sürü örnek sıralıyor:

“El Bab haberlerine bak! Önce en üst düzey yöneticiler girildiğini, alındığını, operasyonun bittiğini açıklıyor. Öyle manşetler atılıyor. Sonra tekrar tekrar giriliyor, alınıyor. Zamanın tersten akması bu; alınmadan alındığı söyleniyor, sonra alınıyor, alınacak!”

Hak vermemek elde değil.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

SON HABERLER

Sadece 46 dakika önce polise şikayet etmişti: Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

  Geçen yıl kocasının sokakta öldürdüğü Meltem Ece’nin, cinayetten 46 dakika önce karakola gidip kocasının onu öldüreceğini söyleyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.   Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kocasına boşanma davası açan Meltem Ece, iki çocuğuyla, babasının evine yerleşti. Kocasının sürekli tehdit ettiği Meltem Ece, üç kez arka arkaya koruma kararı aldırdı. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...