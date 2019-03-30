Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Tarihte öyle çok var ki, hiçbir yerden her yere gelip, her yerden hiçbir yere giden!

AKP’nin ve Erdoğan’ın tarihi hiçbir yerden her yere gelebilmenin de tarihidir.

Henüz hiçbir yerdeyken ve güçsüzken her soruya cevap veren, insanlara sabırla kendisini anlatanlar; her yere geldiklerinde sabrı, sadeliği ve hoşgörüyü de kaybettiler.

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Şimdi, 2001’dekinden çok daha ağır bir kriz altında neredeyse can çekişen esnaftan biri, kalkıp yazar kasa fırlatsa Saray’ın önüne, düşünün ne olur!

Artık her yerde Erdoğan var; MHP’nin afişlerinde bile! Bütün caddelerde, sokaklarda onun posterleri, bütün televizyonlarda o!

Hiçbir yerdeyken herkes tarafından ötekileştirilen, geldiği her yerde herkesi ötekileştiriyor bugün!

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Hiçbir yerdeyken seçimler kazanmaya başlayan, şimdi her yerdeyken ve her şeyi varken bir seçime daha gidiyor.

Her şey var; ama en güçlü iki savaşçıdan biri, sabır, onunla değil artık! Ya zaman?

Tarihte öyle çok var ki; hiçbir yerden her yere gelip, her yerden hiçbir yere giden!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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