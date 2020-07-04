L. Doğan Tılıç: Talimat dinlemeden yazanlar hep olacak

Erdoğan’ın sözlerinin AKP tarafından ‘talimat’ olarak alınması normal karşılanabilir, sonuçta genel başkanları, ondan talimat almayıp kimden alacaklar?

Ancak, medya da talimat almış gibi! İki gündür büyük bir şevkle sosyal medyanın denetiminin ve kimi kullanıcılara cezalar verilmesinin yalnızca Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını, ABD’de ve yakın zamanda Almanya’da da benzer düzenlemeler yapıldığını anlatıp duruyorlar.

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Bu haberlerin saat başı yinelenmesinin nedeni kamuoyunu gelecek yasayı kabule hazırlamak!

Sosyal medya ile ilgili problemler olduğu kesin. Ancak şu da kesin ki yasaklar çözüm değil ve talimat dinlemeden yazanlar hep olacak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı