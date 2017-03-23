L. Doğan Tılıç: Sonucun ‘Eyi’ olması Evet diyecek bir tek kişiyi HAYIR’a ikna etmeye bağlı olabilir

Birisi, dün, “oy kullanmayacağım diyen simitçi kadını”, “oyunu farklı yansıtırlar diye sandığa gitmemeyi düşünen görme engelli kaşıkçıyı” oy vermeye ikna ettiği için nasıl huzurlu uyuduğunu anlatıyordu. Soysal Pasajı’nda sohbetine kulak verdikleri esnafın, “Bu kadarı da olmaz” diyerek AKP’ye kızmasını da “HAYIR” a yormuşlar!

Yurtdışı da aynı; sadece Almanya’da oradaki gurbetçilerin oluşturduğu ve farklı şehirlerde HAYIR için çalışan 400 grup varmış!

Haziran Hareketi Türkiye’nin değişik yerlerinde çalışan 140 meclisi ile, kampanyasının daha şen şakrak, renkli ve neşeli aşaması Mavi Dalga’yı başlatıyor.

Neşeyi, rengi, şenliği de matematiğe sokamazsınız…

Evet, bunlar matematiğe girmez ama matematiği de akıldan çıkarmamak gerek. Matematik diyor ki; sonucun “Eyi” olması sandığa gitmeyecek bir tek kişiyi gitmeye, Evet diyecek bir tek kişiyi HAYIR’a ikna etmeye bağlı olabilir!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı