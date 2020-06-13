L. Doğan Tılıç: Sokağa tepeden bakmak sola ait bir tavır olamaz

Sokağa tepeden bakıp onu bayağılaştırmak, bir adım ötesinde de yağma, talan ve suçla özdeşleştirmek ne toplumsal tarihin gerçekleriyle örtüşür, ne de sola ait bir tavır olabilir.

Her nedense adına ‘sosyal’ denilen medyada (geleneksel medya da pek farklı değil ya) ABD sokakları hep yakıp yıkma ve yağma olarak resmediliyor. Sokaklara hâkim olan barışçıl kitle gösterileri olmasına rağmen. (…)

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Bu koşullarda sokağa sırt dönmek, hayata sırtınızı dönmektir! “Küresel yeni aşırı sağın maskotları”, “şehrinizi geri alın yoksa …” tehditleri ve polis zoruyla sokakları boş tutmaya çabalarken, öte yandan da kendi sanal sokaklarından mikropolitik faşist iktidarlara seslenerek topluma aşırı sağ bir format atıyorlar.

O formatın mayası sokaklar boşsa tutar!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı