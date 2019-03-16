L. Doğan Tılıç: Siyasette Peter prensibi işliyor galiba!

Siyasette Peter prensibi işliyor galiba!

Laurence J. Peter, 1969’da yayınlanan “Peter Prensibi: Neden İşler Hep Kötü Gidiyor” isimli alaycı bir dille yazılmış kitabında; şirketleri, eğitim kurumlarını, klişeyi, hükümeti ve siyasi partileri sayarak; “Bir hiyerarşik yapıda her yetenekli adam bir yeteneksizlik seviyesine çıkana kadar yükselir. Yani yetenekleri ile sürekli yükselen insanlar bir noktada yetenekleri ile baş edemeyecekleri bir pozisyona gelirler. Ve daha yükseğe çıkacak kadar iyi olmadıklarından hep o noktada kalırlar” diyordu.

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Peter prensibini; her hiyerarşik bürokratik yapı, bütünüyle ve kaçınılmaz olarak pozisyonları için yetersiz insanlardan oluşur diye özetlemek de mümkün.

Gerçekten de, bugün siyasette yapılan tartışmalara, siyasi partilere ve kimi çok önemli pozisyonlara gelmiş siyasilere bakınca, insan Laurence J. Peter’e hak vermeden edemiyor!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı