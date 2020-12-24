L. Doğan Tılıç: Şimdi o günlerdeyiz ve aşıdan haber yok

Çok da geriye girmeye gerek yok. Şu korona günlerinde yaşadıklarımızı, televizyon ekranlarından gözlerimizin içine bakılarak söylenenleri düşünün.

Sağlık Bakanı Koca, bu ayın başında, hepimizin aşı olmasının şart olduğunu ve Çin’den 50 milyon doz aşı bağlantısı yapıldığını söylerken bir de tarih veriyordu: “Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık’ta, sağlık çalışanlarına yaparak başlamak istiyoruz.”

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Önce 11 Aralık’ta aşıya başlanacağı söylendi, sonra aşının 11 Aralık’ta gelip gerekli testlerden sonra ayın 24 veya 25’i gibi yapılmaya başlanacağı… Şimdi o günlerdeyiz ve aşıdan haber yok.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı