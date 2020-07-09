L. Doğan Tılıç: Şıkıdım gazetecilere gün doğdu, memleketin en risksiz konusunda kalem oynatacaklar

Geçende de yazdım, şıkıdım şıkıdım gazetecilik yapanlara gün doğdu. Memleketin en risksiz siyasi konusunda şehevi bir iştahla kalem oynatacaklar. CHP, özellikle de içindeki tartışmalar köpürtülerek, gündemin üst sıralarına taşınacak. Gönülleri ve kafaları sağda, kalemleri kim iktidardaysa onda olanlardan, bol bol CHP’ye kurtuluş, başarı reçeteleri; yapması ve yapmaması gerekenler listeleri okuyup dinleyeceğiz.

Yazıp çizeceklere de okuyup dinleyeceklere de kolay gelsin!

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Bana, bir gazetecinin bir siyasi partiye kılavuz kaptanlık yapmaya soyunması kadar itici gelen bir şey yoktur. Kuşkusuz gazeteciler siyasi partilere dair değerlendirmeler yapar, eleştirir, memleketin ve toplumun iyiliği için önerilerde bulunur. Ancak, siyaseten/ideolojik olarak karşı olduğunuz apaçık ortada olan partilere yol göstermek, başarıları için reçeteler yazmak, içindeki birilerine karşı bir başkasını cilalamak vıcık vıcık bir sahtekârlık.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı