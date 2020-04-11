L. Doğan Tılıç: Sevdiklerimizin kaybı karşısında ‘normal’ süreci yaşayamadığımız ‘anormal’ zamanlar

İnsanlar sevdiklerine son görevlerini yapamıyor. Oysa, o kadar önemli ki bu, geride kalanın yaşayabilmesi için!

Türkiye Psikiyatri Derneği, insanlara yas konusunda bilgi verip öneriler sıraladığı Dayanışma Ağı’nda, kayıpla baş edebilmenin yollarından biri olarak, insanın ‘kültürü ve inancı doğrultusunda cenaze ve yasla ilgili törenleri yapabilmesi’ni sayıyor.

Reklam

Yas tutmak; ‘sevilen bir insanın ölümü, önemli bir ilişkinin bitmesi gibi kayıplar sonrasında yaşanılan normal bir süreç’miş.

Sevdiklerimizin kaybı karşısında yaşanılan ‘normal’ süreci bile yaşayamadığımız ‘anormal’ zamanlardayız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

