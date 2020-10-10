L. Doğan Tılıç: Seçim yarın orada olacak ama sanki buradakiler de yarışıyor!

Kıbrıs’ta, çok farklı kesimden insanlar, günlerdir seçime Türkiye’nin müdahalesini tartışıyor. Sağın önemli isimlerinden, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık da yapmış, eski UBP’li Hakkı Atun, sahada olmadığını ve evinde emekli yaşamı sürdüğünü anımsattıktan sonra, duyumlarına dayanarak; “Müdahale istemiyoruz, ancak bu kin beslediğimiz ya da onları (Türkiye’yi) sevmediğimiz anlamına gelmez. … Dünyada hiçbir halk kendi iradesine müdahaleyi kabullenmez.”, diyor.

Geçmişten örnekler vererek müdahalenin ters tepeceğini söyleyen de çok. Siyaset Bilimci Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın, “Ankara’nın Tatar’ı desteklediği açık” diyor ve ekliyor: “Bu toplum tarihsel olarak kendi iradesini beyan etmeyi önemsiyor. Müdahalelere yönelik tepkiyi sandıkta göreceğiz.”

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Seçim yarın orada olacak ama sanki buradakiler de yarışıyor! Bakalım sandığa kimin sözü geçecek!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı