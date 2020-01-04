Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Savaş tamtamları…

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararından ve Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından; ABD, Trump’ın emriyle İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’yi öldürdü. Aynı saldırıda, Irak ordusunun bir parçası haline gelmiş olan Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürüldü.

Trump iktidara geldiğinden beri İran’la gerilimi tırmandırıyor, Türkiye ise nükleer krizden başlayarak İran’a yakın durarak gerilimin düşürülmesine çabalıyordu. Yeni durum, Türkiye’nin iki ülke arasındaki pozisyonunu da zora soktu. Hele de, Suriye’den sonra Libya’da da bir ateşin içine girerken…

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2020 savaş tamtamları çalarak geldi. Çevrenizde kontrolden çıkan bir yangın gelişirken yapılmayacak ilk şey o yangına atlamamaktır!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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