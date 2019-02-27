L. Doğan Tılıç: Saray da sandıktan ne çıkacağı konusunda epey endişeli

Benim yukarıdaki gözlemlerime, Erdoğan’ın “Artık anketlere güvenmiyorum”, “Cumhur ittifakının tabanını konsolide edemedik” gibi ifadelerini de ekleyince anlıyorsunuz ki, Saray da sandıktan ne çıkacağı konusunda epey endişeli ve “mutlu son”a ulaşmak için can havliyle çalışıyor!



Her şeye karşın, sistemin denetlenmesi mümkün ve bunu en iyi yapabilecek olan da siyasi partiler. Özellikle CHP, çok daha düzgün çalışan bir seçim takip sistemi ile hataları, suiistimalleri derhal saptayıp müdahale edebilecek potansiyele sahip.



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L. Doğan Tılıç’ın yazısı