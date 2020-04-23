L. Doğan Tılıç: Salgında göçmen olmak

Hatırlayın, dünyanın gündeminin korona olmaya başladığı günlerde, biz her gün, saat başı haberlerle, açtığımız sınırdan Yunanistan’a geçebilmek için Edirne’ye yığılan göçmenleri konuşuyorduk. Medya, tıpkı şimdi korona haberleri yaptığı gibi, sadece sınıra yüklenen on binlerce göçmeni haberleştiriyordu.

Sonra saat başı korona haberleştirilmeye başlandı. Sessiz sedasız toplandı göçmenler Edirne’den. O arada virüs bulaşan oldu mu, sosyal mesafe korunabildi mi, pek soran olmadı medyada. Doldurulup kamplara, Geri Gönderme Merkezlerine götürüldükleri otobüslerde önde arkada birer sıra koltuk boş bırakılmış mıydı?

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı