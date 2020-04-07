L. Doğan Tılıç: Sağlık Bakanlığı’nın kendi raporunun üzerine yattığı ortaya çıktı

Takke düşüp kel görünmeye başladığında, her gün ekrana çıkıp dünyanın başka ülkeleriyle kıyaslayarak; “Biz iyiyiz, önlemleri erken aldık” diyenler de daha az görünür oldu. Bir yıl önceden bir salgın raporu hazırlandığı, orada belirlenen önlemlerin hiçbirinin alınmadığı, Sağlık Bakanlığı’nın kendi hazırladığı raporun üzerine yattığı da ortaya çıktı!

Önümde her gün yenilenen bir modelleme; “5 Nisan itibariyle … yayılımda net hasta sayısında beklentilerin üzerinde bir artışın devam ettiği söylenebilir. Bu eğilim yayılımın gelecek günlerde artmaya devam edeceğini ifade etmektedir. İyileşme sayısındaki günlük 256 kişilik miktar bir önceki günden (302) daha düşüktür. Bu durumda iyileşme oranı yüzde 8.17’dir. Bu oranın ilk 13 günlük orandan bile düşük olması tedavi konusundaki sıkıntıların sürdüğünün göstergesidir” demekte.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı