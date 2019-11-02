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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: RTÜK’ün Faruk Bildirici’ye yaptığı demokrasi darbesi

Bütün renklerin kirlendiği bir yerde, birinin temiz olmasına tahammül edilemedi. RTÜK tarihinde yaşanan bir ilkle, Meclis’in RTÜK’e gönderdiği bir üyenin üyeliği 6 üyenin oyuyla düşürüldü!

Önce makam aracına köpeğini ve sevgilisini bindirdi diye “kirletmeye” çalıştılar. Sonra, RTÜK üyeleri içinde bir partiye belki de en mesafeli, en tarafsız kişi olan Bildirici’nin üyeliğini “tarafsızlığı zedeledi” diyerek düşürdüler.

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Oysa, gerçek neden belliydi: Bildirici, “RTÜK’te olup bitenleri bilmek bütün vatandaşların hakkı” dediği için, kapalı kapılar ardında alınan kararlara muhalefetini kamuoyuyla paylaştığı için, RTÜK başkanının yasaya aykırı olarak yerde birden çalışmasını deşifre ettiği için bir demokrasi darbesine maruz kaldı.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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