L. Doğan Tılıç: RTE’nin pervasız söylemleri AB ülkelerindeki yurttaşlarımıza yeni yükümlülükler getirecek

Bir taraftan RTE, AB’ye hakaretler yağdırıyor!.. Diğer yandan; Başbakan Yıldırım, Devlet Bakanı Fatma Sayan Kaya’ya “gitme” talimatı verdiği halde gitmesine kızdığını açıklıyor.

AB’den sorumlu Bakan Ömer Çelik bu olayın sağduyulu geçiştirilmesi gerektiğini söylüyor! Dışişleri Bakanı “sorunu çözmek” zorunda olduklarını belirtiyor!.. Yani iş “milliyetçi” oyları devşirmekten çıkıyor, AKP’nin iç çelişki yumağına dönüşüyor!.

AKP’nin elinde patlayan balonun yurtdışında bulunana yurttaşlarımıza yansıması çok kötü oldu.

Asıl tehlike şimdi başlıyor. RTE’nin pervasız söylemleri başta AB ülkelerinde olmak üzere yurttaşlarımıza yeni yükümlülükler getirecek!..

Bazı ülkelerde hemen “Çifte vatandaşlıktan” başlayarak göçmenlerin birçok haklarının geri alınmasıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını açıkladılar!..

Alman politikacıların şu sözü çok manidar! “Ülkelerinde ‘Hayır’ demeyerek demokrasi istemeyenlerin, demokratik ülkemizde bizimle birlikte yaşamalarını hak etmiyorlar!..”

L. Doğan Tılıç’ın yazısı