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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Putin’le dans, çok iyi diplomasi becerisi gerektiren bir dönemin başlangıcı

Erdoğan’ın Soçi yolculuğu başlamadan, Rusya Savunma Bakanı Serget Shoigu, Türkiye’nin operasyonuyla kontrolü zorlaşan IŞİD’ci yabancı savaşlıların tersine göçü, yani ülkelerine dönüşü konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, Türkiye’de fabrika kurma kararını davul zurna ile kutladığımız Volkswagen’ın bu kararından dönmesi konusunda sessisiz ama operasyonun ekonomik etkisini de daha doğrudan hissedeceğimiz günler yaklaşıyor.

Putin’le dans, bugünden sonra birçok cephede çok iyi diplomasi becerisi gerektiren bir dönemin başlaması anlamına da geliyor. ‘Başarılı’ ilan edilen askeri operasyonun getirisi ya da götürüsü daha çok bu danstaki performansa bağlı olacak!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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