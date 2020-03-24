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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Piyasacılığın şampiyonu iktidarlar bile zora gelince kamuculuğa sarıldı

Şimdi, her büyük kriz döneminde olduğu gibi, yine “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” analizleri kapladı ortalığı. Peki, nasıl olacak?

O bize bağlı işte!

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Özelleştirmenin ve piyasacılığın şampiyonu iktidarlar bile zora gelince kamuculuğa sarıldılar. En zor krizleri kamucu yaklaşımlarla aşabileceksek, bizi yaşatmak için kendi yaşamını riske atan sağlık çalışanını evden çıkarmanın düşünülemeyeceği diğerkam bir ahlak geliştirmek zorundaysak, illa zora mı gelmek gerek? Her şeyin daha kolay olduğu dönemlerde de daha iyiyi yapmanın yolu kamuculuk değil midir?

Kriz dönemlerinde mecburen sarıldığımız ‘biz‘ olma anlayışını da aşağıdan yukarı inşa edeceğiz.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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