L. Doğan Tılıç: Panik yok, mücadele var

Ne zamandır yetkililer virüsün eninde sonunda bize de geleceğini hatırlatarak alınması gereken tedbirleri ilan ediyordu. Ancak, dün evden çıktığımda gördüm ki, ‘resmi‘ açıklama ile birlikte toplumsal psikolojimiz de değişmiş.

Başa çıkılamaz gibi görünen koşullarla karşılaşan kimilerinin yaptığına bakın; misal akıl almaz gerekçelerle hapse tıkılan gazetecilere; Barış’lara…

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Panikten eser yok davranışlarında, çaresizlikten en küçük bir iz yok. Bilinçli bir cesaretle karşıladılar çoğu insanı panikletecek durumu.

Ya da Osman Kavala’ya bakın!

Sürekli yeni suçlar icat ederek, bir delile dayanmayan saçma iddialarla, ‘asla çıkamayacaksın‘ duygusu yaşatacak tutuklamaları peş peşe sıralasalar da, paniklemiş değil. İçeriden dışarıya yansıttığı; kendisinden çok toplum için duyduğu kaygı ve mücadele hali.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı