L. Doğan Tılıç: Pandemi ‘var olmanın’ ‘varlıklı olmak’tan ne kadar önemli olduğunu kavrattı

Bugün ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’; bir alkışı ve çok daha fazlasını da çiftçiler hak ediyor.

Onları alkışlarken, neo-liberal politikalarla, girdi maliyetlerini sürekli artırıp plansızlığı dayatarak ve sırtını ithalata dayayarak tarım ve hayvancılığına darbe üstüne darbe indirip bizi ‘kendine yetmez’liğe düşüren iktidarların günahını da bir kenara not etmek şart.

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(…)

Pandemi dünyaya ‘var olmanın‘ ‘varlıklı olmak‘tan ne kadar önemli olduğunu kavrattı. Umarım!

Tarımda kendine yeterli değilsen, gıda güvenliği yoksa, aç kalıyorsan yani, altında Lamborghini, Porsche olsa ne yazar!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı