L. Doğan Tılıç: Öyle olmasa, iş Kılıçdaroğlu’nu atletle tutuklamaya kadar gidebilirdi!

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Atletli fotoğraf akla (bir an önce sağlığına kavuşup yazılarına başlamasını dilediğim) Bekir Coşkun’un yol açtığı “göbeğini kaşıyan adam” tartışmasını getirdi. O kavramlaştırma nedeniyle AKP çevreleri çok saldırdı Coşkun’a. Seçmeni küçümsediğini, hatta hakaret ettiğini söylediler: “Göbeğini kaşıyan adam”, “Beyaz Türk”ün tersiydi. AKP’yi iktidar eden ve iktidarda tutandı. Halktı.

Karikatüristler de o adamı hep kolsuz fanila içinde, atletle çizdiler.

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AKP, Erdoğan’ın başlattığı bu tartışmayı da uzatmaktan yana değilse atletli fotoğrafa karşı söylediklerinin halkta bir karşılığı olmadığını gördüklerinden olmalı. AKP’ye oy verenler arasında atlete söylenenleri üzerine alınıp, partilerinin “Beyaz Türk”leşerek kendilerine tepeden bakmaya başladığını hissedenler olmalı.

Bir konuda kendi başlattığınız tartışmayı “fazla uzatmadan” kapatmaya yöneldiyseniz, siyasal iletişim açısından başınız belada demektir! Öyle olmasa, iş Kılıçdaroğlu’nu atletle tutuklamaya kadar gidebilirdi!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı