L. Doğan Tılıç: Örgütlü topluma aşkla bağlı iktidarın bütün örgütleri kendi çatısı altında toplama arzusu küllenecek gibi değil

Semih Yalçın, genel başkanını izleyerek, TTB’yi “Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere adamış”, “sağlık sorunlarından çok siyasetle iştigal eden”, bir “tıbbi atık” olarak niteledi!

Bahçeli, TTB’nin sağlık personelinin yaşadıkları sıkıntılara işaret eden siyah kurdele kampanyasının “hastanelerde vasat bulmasının” nelere yol açacağını da düşünmemizi istedi!

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Neyse ki, çoklu baronun bayraktarlığını yapanlardan Selman Öğüt; “Bu ayıp bize yeter!” diyerek ayrı baro kuracak 2 bin avukat bulamadıklarını ilan etti de, yargıya ilişkin umutlara can suyu verdi.

Çoklu baro olmasa da, çoklu TTB, çoklu TMMOB! Örgütlü topluma aşkla bağlı olan iktidarın bütün örgütleri kendi çatısı altında toplama arzusu küllenecek gibi değil.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı