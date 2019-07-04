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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Oğuz Haksever’in ekrana yansıyan el hareketi ve Türk medyası

Oğuz Haksever… Geçen gün, Erdoğan Pekin’de Çin Devlet Başkanı ile kırmızı halıda yürürken yaptığı el hareketiyle kameralara yakalanması, ilk kazayla kıyaslandığında hiçbir şey aslında.

Şimdi, “bu iki oldu” denilerek Haksever’e “izin” verilirse, asıl sorgulanması gereken o değil, memleketin medya iklimi ve medyanın sahiplik yapısıdır…

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Faruk Bildirici’nin geçen günkü yazısına dikkat çekmek isterim. Türkiye gazetesinin birinci sayfasında yayınlanan “Patronlara büyük kolaylık / İşe almak da işte atmak da kolaylaştı” başlıklı haberi görünce çok şaşırmış Faruk! …

Ne yazık ki, gazetecilikte “olması gereken” ile “olan” arasında epeydir derin bir uçurum var. “Müjde, işten atmak kolaylaştı” haberleri yaza yaza, en küçük bir canlı yayın kazasının kendi işten atılma nedenimiz olabileceği günlere geldik!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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