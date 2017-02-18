L. Doğan Tılıç: O ne idüğü belirsiz dolarlar olmasa cari açık finanse edilemeyecek

Dün gazeteleri okurken ne göreyim; yıllardır ekonomiyi Ayşe Hanım Teyze’ye, Ali Rıza Bey Amca’ya ve de benim gibi ekonomi cahillerine anlatan Prof. Güngör Uras da aynı şeyleri yazmış.

“Nereden geldiği belli olmayan dolar miktarı (Merkez Bankası buna ‘Net Hata ve Noksan’ diyor) her yıl 10 milyar doları aşmaya başladı. … Kim gönderiyor bu dolarları? Neden sahibi bilinmiyor?”

2015 yılında, sermaye hareketiyle “normal yollardan” ülkeye gelen döviz 10.1 milyar dolarken, nereden geldiği belli olmayan döviz 10.2 milyar dolarmış. 2016’da normal yollardan 22.3 milyar dolar gelmiş. Nereden geldiği belli olmayan döviz ise 11.0 milyar dolar. 2002’den 2016 sonuna kadar nereden geldiği belli olmayan döviz girişi 40.9 milyar dolarmış!

Prof. Uras, hata olur da bu kadarı olmaz diyor ve “nereden geldiği belli olmayan” bu paraya dair şehir efsanesi “açıklamalar”ın hiçbirinin inandırıcı olmadığını vurguluyor.

Şu kesin; neredeyse normal yollardan giren döviz boyutuna ulaşan o ne idüğü belirsiz dolarlar olmasa cari açık finanse edilemeyecek, döviz kıtlığı çekilecek, 1 dolar alabilmek için kim bilir kaç TL verilecek ve ekonominin çarkı dönemez olacak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı