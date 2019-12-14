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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Muhalif sesleri susturmaya çalışmak iktidarların ömrünü uzatmıyor!

Basına yönelik baskılarda ilk akla gelen ekonomik anlamda basını zora sokan ve gazetelerin varlığını tehdit eden uygulamalar olmuştur. 26 Kasım 1957’de çıkarılan bir kararname ile gazete ve dergilerin ihtiyacı olan kağıtların tek elden ithali zorunluluğu getirilmiş ve 01 Ocak 1958’de yayınlanan bir diğer kararname ile de gazetelere ilan ve reklam dağıtımının tek elden yapılacağı belirtilmişti.

Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri medyadaki çok sesliliktir. Tarih de gösteriyor ki, o çok sesliliği ortadan kaldırmak, muhalif sesleri baskılarla susturmaya çalışmak iktidarların ömrünü uzatmıyor!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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