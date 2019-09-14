L. Doğan Tılıç: Muhalefet yanlışlar yaparak araya girmezse, AKP’nin yere teması kaçınılmaz

Kılıçdaroğlu’nun masasındaki anket, başkanlık sistemine desteğin yüzde 40’ın altına olduğunu gösteriyormuş. Üstelik, Bahçeli ‘başkanlık da başkanlık‘ derken MHP seçmeninin yüzde 64.1’i başkanlıktan memnun değilmiş.

Bu satırlar yazılırken, Babacan’ın ardından, Davutoğlu da ‘yeni bir başlangıç‘ için AKP’den istifa etti.

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Kasanın yere teması anında çıkan sesi duymaya az kaldı!

‘Yakan çakmak‘ görmezden gelinse de; ekonomik kriz, onun en yakıcı boyutu işsizlik, iktidara yapışan israf ve yolsuzluk ve bunların üstüne binen Suriyeliler gerçeği, AKP’nin düşüşünü hızlandırıyor.

Serbest düşüşe geçen bir cismin düşüş hızını, çarpacağı yer ile arasına bir başka etken girmezse, bir tek hava sürtünmesi etkiliyor.

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Muhalefet yanlışlar yaparak araya girmezse, AKP’nin yere teması kaçınılmaz.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı