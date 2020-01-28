L. Doğan Tılıç: Memleketin en çok izlenen haberlerini sunan gazeteci, habere kartların iptalini protesto ederek başladı

“Böyle zamanlar turnusol gibidir” diyorum, “Fatih Portakal yaptı. Bu kararı alanları protesto etmek için, ben de kendi kartımı iptal ediyorum dedi. Çok şey unutulur ama gazeteciliğin tarihi yazılırken böylesi onurlu çıkışlar asla unutulmaz.”

Memleketin en çok izlenen haberlerini sunan gazeteci, habere kartların iptalini protesto ederek başladı. Hadi, meslek örgütlerinin, diğer gazetecilerin haykırışları duyulmadı diyelim, olacak şey değil ya, bu en izlenen haber saatinde söylenenlerin İletişim Başkanlığı’nca duyulmaması imkansızdı!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı