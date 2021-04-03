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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Meclis’te ‘oynamam’ denilerek yapılan mızıkçılık sonunda yapılan yeniden oylama

Meclis’teki son oylama misal; “oynamam” denilerek yapılan mızıkçılık sonunda yapılan yeniden oylama… Meclis Başkanı’nın bin dereden su getirerek; iç tüzük, dış tüzük, Başkanlık Divanı diyerek, Genel Kurul’da reddedilen ve bir yıl boyunca tekrar gündeme getirilemeyecek bir konuyu, istedikleri sonuç çıkmadığı için yeniden görüştürmesi…

Çok net bir Anayasa ve TBMM İçtüzük kuralı olan; “Maddelerine geçilmesi kabul edilmeyen teklifler reddedilmiş sayılır. Reddedilen kanun teklifleri, bir yıl içerisinde yeniden TBMM’ye sunulamaz” hükmünün çiğnenmesi…

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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