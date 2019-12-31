L. Doğan Tılıç: Libya’daki mevcut aktörleri ‘ulusal’ diye tanımlamak mümkün değil

Haftar, radikal İslamcı gruplara karşı başarı kazanmış ve seçilmiş vekillerin desteği ile ülkenin coğrafi olarak yüzde 90’ını kontrol eden bir aktörken; Türkiye’nin desteklediği ve askeri olarak da yanında yer almaya hazırlandığı Serraj BM’nin tanıdığı, kendi başına pek güçlü olmayan, İhvan üyeliğini reddetse İhvancılığı yaygın olarak kabul edilen ve heterojen milis grupların desteği ile varlığını sürdüren bir aktör.

Aslında, Libya’daki mevcut aktörlerin hiçbirini ‘ulusal‘ olarak tanımlamak mümkün değil. Oradaki iktidar odaklarının her biri kendi şehirlerinin kontrolü ve petrolden aslan payını almak için mücadele eden kabile ittifaklarından oluşuyor.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı