L. Doğan Tılıç: Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ciddi bir tartışmayı hak ediyor

Kılıçdaroğlu’nun, Marx’a da referanslar veren “Alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı” başlıklı güzel, önemli bir yazısı yayınlandı Cumhuriyet’te.

Salgınla birlikte yayılan “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” saptamasından hareketle, “nasıl olacak”ın yanıtını arayan, Türkiye için de 16 maddelik yol haritası çizen uzun bir yazı. (…)

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“Kılıçdaroğlu’nun çağrısı” ciddi bir tartışmayı hak ediyor!

Ancak, ister Marx’a referansla “aslolan dünyayı değiştirmektir” deyin, ister Ziya Paşa gibi “Âyinesi iştir kişinin”, salgın sonrası nasıl bir dünya olacağını bizlerin siyasal pratiği belirleyecek ve tarih siyasi özneleri söyledikleriyle değil yaptıklarıyla yargılayacak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı