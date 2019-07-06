L. Doğan Tılıç: Kendini İslamcı/muhafazakar tanımlayan kesimin oranı yüzde 47.4’ten yüzde 37.4’e geriledi

2017’de nüfusun yüzde 47,4’ünün, 2018’de 44,4’ünün, 2019’da da 37,4’ünün, gittikçe azalan bir eğilimle kendini İslamcı/ Muhafazakâr olarak tanımladığı bir Türkiye’de laiklik vurgusundan uzaklaşmanın sizi götüreceği yer bellidir.

Suriye, Irak, Nijerya, Afganistan…

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Türkiye, bir yandan daha iyi bir yaşam arayışıyla bu ülkelerden gelen insanlarla dolarken, öte yandan da Almanya’ya iltica talebinde bulunanların sayısı açısından bu dört ülkenin hemen ardından beşinci sırada yer alıyor!

23 Haziran neye karşı olunduğunun iyi kavranması sonucuydu. Ne istediğimizin altını da iyi dolduramazsak, adımızın Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan’la birlikte anılmasının önüne geçemeyiz!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı