L. Doğan Tılıç: Kazanılan bir seçimin tekrarını kabul etmek de demokrasi dışı olacaktır

Olağan koşullarda her yargıcın tereddütsüz ve hiç endişe duymadan verebileceği bir karar, bugünün Türkiye’si koşullarında zor bir karara dönüşüyor!

Bütün bu olanlardan sonra, yenilenecek bir seçimi, eğer seçim dürüst bir seçim olabilirse, muhalefetin çok daha büyük bir farkla kazanacağı öngörülebilir.

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Ancak, kaybedilen bir seçimin sonucunu çeşitli gerekçelerle reddetmek ne kadar demokrasi dışıysa; hangi gerekçeyle olursa olsun kazanılan bir seçimin tekrarını kabul etmek de demokrasi dışı olacaktır.

Anlaşılan AKP, girdiği yol ayrımında gözünü karartıp tercihini İstanbul seçimini yeniletmekten yana yaptı.

Şimdi YSK, bu tercih karşısında 31 Mart’ın sonucunu ya iptal ya da onama gibi zor bir karar verecek!

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Karar iptal ve seçimin yenilenmesi olursa, bu kez de muhalefet böyle bir seçime katılmak ya da katılmamak gibi zor bir kararla karşı karşıya kalacak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı