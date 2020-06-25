Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Karşınızdakiler öyle kötü ki, provoke etmeleri için bir şey yapmanıza gerek yok

Kaç gündür bir kısım ‘gazeteci’, bir kısım medyadan “ayrı devlet dedi”, “eyalet dedi” diye İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e saldırıyor. Kimi de, tarafsızlık perdesiyle örtmeye çalıştığı bir sinsilikle meseleyi tartıştırıp köpürtüyor.

Bir gram akıl sahibi herkes, Soyer’in İzmir turizmiyle ilgili bir toplantıda söylediklerinden asla böyle bir sonuç çıkmayacağını anlar.

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Karşımızdaki, aklın şu ya da bu hali değil, Goebbels enstitüsünde doktora yapmış bir kötülük.

Hal böyleyken; bir de atacağı her adımı “AKP kullanır”, “provokasyon olur” diye geri geri atan, söyleyeceği sözü yutkunan bir muhalefet aklı var.

‘Tunç Soyer’in bayrağı’ bu aklın temelsizliğini de ortaya koymuş olmalı!

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Karşınızdakiler öyle kötü ki, kullanmaları ya da provoke etmeleri için bir şey yapmanıza gerek yok!

‘Kullanırlar’ gerekçesiyle söyleyeceklerinizi açık açık ve cesaretle söylemedikçe, yutkunduğunuzla kalırsınız!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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